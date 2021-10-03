Пожар в торговом доме в Нур-Султане потушен

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столичном торговом центре "Астыкжан" произошел пожар, в результате пострадала девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ДЧС Нур-Султана, 2 октября, в 09.42, пожарные подразделения ДЧС города выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу: проспект Аль-Фараби, 28.
По прибытии огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на третьем этаже", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что при пожаре пострадала 20-летняя девушка - сотрудница мебельного цеха "Универсал". Она доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Над ликвидацией возгорания работают 76 человек и 19 единиц техники.
Дополнено. Как стало известно, пострадавшая девушка выпрыгнула из окна.
УРАЛЬСК. 1 ОКТЯБРЯ - 30 сентября, в 14.00, в посёлке Желаево на подъездном тупиковом пути к ТОО "ГренАгроТренд" во время проведения работ по пломбированию грузовых вагонов 26-летний рабочий задел воздушные линии электропередач, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В результате поражения электрическим током мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщает портал "Мой ГОРОД
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АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - В Алматы загорелась крыша столярного цеха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 октября, в 14.50, силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу в Алмалинский район, проспект Райымбека, 348/3. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного столярного цеха в покрасочном отделе. Создалась угроза перехода огня на кровлю примыкающего здания", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
На тушение пожара были отправлены 30 человек личного состава и 11 единиц техники.
Пожар был ликвидирован через 16 минут.