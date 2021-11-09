В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом

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НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Хабар 24", состояние пострадавших средней степени тяжести.
Инцидент произошёл в 07.40 в одном из временных строений в дачном обществе. Об этом на брифинге в СЦК сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля. По словам Айгерим Раимкуловой, самому старшему из пострадавших детей 12 лет, а младшему нет и года. Многодетная семья переехала в столицу из Кызылординской области чуть больше месяца назад.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области угарным газом отравились четверо детей.