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Четверо детей отравились угарным газом в ВКО

20.10.2021, 17:55 83539
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области угарным газом отравились четверо детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отопительный сезон только начался, а уже есть те, кто получил отравление угарным газом. Очередной случай произошел сегодня в поселке Глубокое. Отравление угарным газом получили 4 человека - 2000, 2002, 2006 и 2010 годов рождения. Девочка 2006 года рождения в тяжелой степени, остальные средней степени. Все госпитализированы", - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

 
Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям района предупреждали жителей данного дома еще в августе о необходимости подготовки печи к отопительному сезону, но хозяева не прислушались к рекомендациям пожарных.
 

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В Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа

20.10.2021, 20:24 52138
В Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа
Фото: из открытых источников
АТЫРАУ. 20 ОКТЯБРЯ - Трагедия произошла 20 октября, в микрорайоне Нурсая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
15.05 в скорую поступило сообщение о том, что девочка 2016 года рождения выпала из окна квартиры на шестом этаже, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Пострадавшая была госпитализирована в отделение реанимации Детской областной больницы. К сожалению, ребёнок скончался.
 
17 октября в Актобе в результате падения с 20-го этажа погибла 13-летняя девочка. Также 17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи.
 
10 октября в ЗКО девятиклассник выбросился из окна высотки.
 

Сильную пыльную бурю сняли на видео в Мангистауской области

20.10.2021, 18:51 67879
АКТАУ. 20 ОКТЯБРЯ - Сильную пыльную бурю сняли на видео водители на трассе Актау - Бейнеу в Мангистауской области 20 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По их словам, видимость на дороге составляла менее 10 метров, сообщает Lada.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям ранее оповещал, что 20 октября в регионе ожидается угроза усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Также прогнозировался сильный дождь.

 

В Нур-Султане молодые люди залезли на арку моста ради селфи

20.10.2021, 14:32 60562
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане трое молодых людей залезли на арку моста ради эффектного фото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию сообщили очевидцы, что трое неизвестных залезли на арку моста, расположенного по проспекту Кабанбай батыра.
 
Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 19 лет. На такой поступок, как объясняют сами нарушители, они пошли ради эффектного фото с панорамой столицы.
 

В отношении нарушителей составлен административный протокол. Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь. Благодаря бдительности горожан, поступок молодых людей, к счастью, не закончился трагедией", - отметили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

 

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