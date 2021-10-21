Четверо детей отравились угарным газом в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области угарным газом отравились четверо детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отопительный сезон только начался, а уже есть те, кто получил отравление угарным газом. Очередной случай произошел сегодня в поселке Глубокое. Отравление угарным газом получили 4 человека - 2000, 2002, 2006 и 2010 годов рождения. Девочка 2006 года рождения в тяжелой степени, остальные средней степени. Все госпитализированы", - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям района предупреждали жителей данного дома еще в августе о необходимости подготовки печи к отопительному сезону, но хозяева не прислушались к рекомендациям пожарных.