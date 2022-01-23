Двухлетнюю девочку избили в детсаду Нур-Султана

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НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В детском саду Нур-Султана жестоко избили двухлетнюю девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
12 января 2022 года я забрала ребенка из частного детского сада "Алан", расположенного на улице Рыскулбекова, 15. Забрав ребенка из садика, я ужаснулась. Увидела синяки на предплечье, кистях рук. Самое ужасное - следы от удушья на шее, которые я до сих пор не могу забыть", - рассказала в Instagram мама пострадавшего ребенка.
Дело откладывают, как могут. Следователь сказал, что повреждения не средней и не тяжелой степени, ребенок жив, с ним все нормально", - заявила женщина.
По ее словам, на воспитателя детского сада завели уголовное дело, но оно пока никуда не двигается.
По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.
Ранее сообщалось, что воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика.
После инцидента департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматы сообщил, что в городе все детсады будут проверены на соответствие стандартам образования.
Причиной проверки стали участившиеся инциденты с избиениями детей. Так, 27 декабря попало в соцсети видео зверского обращения с воспитанниками детсада в Алматы.
Позже стало известно, что избивавшая детей воспитательница покончила с собой.