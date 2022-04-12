Тело пропавшего в Жамбылской области солдата-срочника обнаружили в Кыргызстане

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10 апреля 2022 года Пограничной службой КНБ в ходе поиска пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы обнаружено его тело", - сообщает пресс-служба КНБ РК.
Поиск пропавшего солдата велся на территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова. 9 апреля пограничники Кыргызской Республики сообщили об обнаружении в 2 километрах от линии границы оставленных элементов военной формы.
10 апреля по инициативе департамента Погранслужбы Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которого обнаружено тело Бердишова У.А. Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начато следствие.
Сегодня тело солдата доставили по месту жительства родителей, в Кызылординскую область.
Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Улыкбека Бердишова. В настоящее время Пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе по организации ритуальных мероприятий", - сообщили в погранслужбе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области пропал военнослужащий. Он проходил срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр".