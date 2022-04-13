В Актау произошел пожар в школе-лицее "Дарын"

АКТАУ. 12 АПРЕЛЯ - В Актау в школе-лицее "Дарын" произошел пожар на площади 15 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня примерно в 09:21 в туалетной комнате лицея загорелся натяжной потолок. По предварительным данным ДЧС Мангистауской области, произошло короткое замыкание в электропроводке светильника, пишет Lada.kz.
Пострадавших нет. Школьников и администрацию эвакуировали.
Силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания. В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил главный специалист УЧС Актау Кайсар Нурманов.
В ликвидации ЧП было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что житель Кокшетау погиб, разжигая костер в своем доме.