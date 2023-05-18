В Сирии мужчину спасли из-под завалов спустя три месяца после землетрясения

Ожоги оказались не совместимы с жизнью

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане скончался один из четырех рабочих, пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области.





Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района.





В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.









По данным телеканала "Хабар 24" , столичные медики пытались спасти жизнь одного из пострадавших, но полученные ожоги оказались не совместимы с жизнью. Погибшему было 56 лет.





Двое других пострадавших продолжают получать лечение в городской больнице Астаны. Еще один находится на лечении в Актобе. Его состояние медики оценивают как стабильное", - говорится в репортаже телеканала.