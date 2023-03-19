Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов
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Анкара. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило Министерство финансов и казначейства страны.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.
Как сообщалось ранее, землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше. Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.