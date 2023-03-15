В МЧС прокомментировали информацию о прогнозируемом землетрясении на территории Казахстана

Никакой паники в данном случае быть не должно

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов прокомментировал информацию о прогнозируемом землетрясении на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.





Сегодня в Сети распространилась информация о прогнозе ощутимого землетрясения на территории Казахстана. Сообщалось, что согласно поступившему от МЧС письму риск землетрясения сохраняется до 20 марта 2023 года. Возможными местами землетрясения указываются область Жетысу и Алматинская область. В этой связи местным исполнительным органам требуется ввести режим повышенной готовности территориальной государственной системы гражданской защиты.





Нет такого письма от министерства. Есть такие письма внутри территориальных подразделений. Такие взаимодействия вполне нормальны. Это стандартная процедура, когда один госорган другому пишет и просит принять во внимание тот или иной факт", - сказал Руслан Иманкулов.





Как напомнил официальный представитель МЧС, на прошлой неделе директор Института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев сообщил о том, что на текущей неделе ожидается землетрясение ощутимостью до 3-3,5 балла в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях.





Это является нормальным фоном для данных регионов. Никакой паники в данном случае быть не должно. Был организован брифинг, на котором всю эту информацию до населения довели. Поэтому нет какой-то необходимости что-то скрывать. Мы моментально сразу доводим информацию, как только появляется какой-то прогноз", - отметил Руслан Иманкулов.





При этом он подчеркнул, что все силы и средства территориальных подразделений МЧС Казахстана находятся в полной готовности. Дополнительной проверки не требуется.





Есть соответствующие планы межведомственного взаимодействия и есть соответствующие планы проверок наших территориальных подразделений и структурных подразделений, в ходе которых проверяется готовность этих сил и средств к ликвидации тех или иных ЧС", - заключил представитель МЧС.





Дополнено, 14.03.2023, 19.27





Эксперты из института сейсмологии Алматы призвали не создавать панику из-за прогнозируемых землетрясений





По их словам, прогнозируемые подземные толчки силой 3-4 балла - обычный фоновый режим для Алматы.









Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.

Напомним , Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.





По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.





При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.





Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.





По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.





Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.





Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.





Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.





Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.





Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.





Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.



