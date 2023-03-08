По оценке ООН, ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд
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Женева. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщила "Анадолу" постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон.
По словам Винтон, 2,7 миллиона жителей зоны бедствия в Турции были перемещены, разрушено около 600 тысяч построек или офисов.
На сегодняшний день предполагается, что сумма ущерба, представленная правительством и поддерживаемая международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - сказала Винтон.
Представитель ПРООН в Турции сообщила, что восстановительные работы в зоне бедствия имеют решающее значение для возвращения жизни в нормальное русло.
Наше послание международному сообществу заключается в следующем - донести масштабы произошедшего бедствия. Как сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сейчас самое время продемонстрировать щедрость Турции, которую эта страна на протяжении многих лет проявляла к сирийцам", - сказала Винтон.
Напомним, число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.