По оценке ООН, ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд

Подрядные организации перешли на усиленный режим, работа по вывозу снега и откачке талых вод ведется круглосуточно

Фото: Кадр из видео t.me/Aktobe_region

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Актобе. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области из-за резкого повышения температуры и обильных осадков произошло два случая размыва потоками талой воды местных автодорог, - В Актюбинской области из-за резкого повышения температуры и обильных осадков произошло два случая размыва потоками талой воды местных автодорог, сообщает пресс-служба акима области.





В ночь с 6 на 7 марта произошел размыв на 63-м километре автодороги Карауылкелды - Оймауыт в Байганинском районе. В результате отрезан прямой проезд к населенным пунктам Миялы, Оймауыт и Дияр. Восстановительные работы будут произведены при спаде уровня талых вод. Принимаются меры по обеспечению продовольственными товарами жителей сел. Местными исполнительными органами и сотрудниками полиции организовано дежурство", - говорится в сообщении ведомства.





Кроме того, частичный размыв дорожного полотна произошел перед въездом в село Ногайты Байганинского района. В результате отсутствует проезд к населенному пункту Ногайты. На месте ведутся работы по укреплению дорожного полотна.





Отмечается, что магазины села работают в штатном режиме, имеются достаточные запасы продовольствия. Через населенный пункт проходит железная дорога, вблизи расположена станция Ногайты.









По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова подрядные организации перешли на усиленный режим, работа по вывозу снега и откачке талых вод ведется круглосуточно. Личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы.





По словам главного специалиста отдела ЖКХ Актобе Ернара Калауова, на территории областного центра имеется 4 участка дорог, подверженных подтоплению: ГМЗ, Шанхай, Москва и Жилгородок.





В период с 5 по 7 марта подрядными организациями с привлечением 135 единиц специализированной техники и бригад полностью очищены от снега улицы района Москвы.





На ранее очищенных участках ГМЗ мероприятия по вывозу снега ведутся повторно. Из имеющихся здесь 40 улиц снег полностью вывезен с 15, на пяти - работы продолжаются. Сейчас бригады задействованы на одной из подтопляемых улиц - на Турксиба. В ночное время привлекаем 35 единиц спецтехники, еще столько же в дневное, в том числе 5 погрузчиков, 30 самосвалов", - сообщил представитель отдела ЖКХ.





В течение двух-трех дней подрядчики обещают завершить здесь работы.





На территории Курмыша круглосуточно работают 5 бригад, столько же на Шанхае. Техники достаточно. В целом с начала зимы на полигон вывезено 205 тысяч кубометров снега. За сутки откачено порядка 11 тысяч кубометров талой воды", - добавили в акимате.



