Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч
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Анкара. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы - правительство, все ведомства - срочно мобилизовались", - цитирует президента ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ТRТ.
Он отметил, что 230 тысяч зданий в регионах бедствия больше нельзя использовать.
Разрушения были настолько большими, что нам в первые часы не удалось добиться той интенсивности работы [по разбору завалов и помощи населению], на какую мы рассчитывали. Но мы не сдались перед лицом этих трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям", - заявил Тайип Эрдоган.
По его словам, более 3 млн человек вывезены из зоны бедствия в другие регионы. Часть населения расселилась по деревням и селам. Он сообщил, что в планах властей расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся и в течение двух месяцев построить городки еще на 100 тысяч контейнеров в качестве временного пристанища для лишившихся крова. В течение года же он обещал отстроить заново жилые дома для населения пострадавших регионов.
По данным Центра новостей ООН, через месяц после двух катастрофических землетрясений, обрушившихся на юг Турции и Сирию, более 850 тысяч детей остаются перемещенными лицами. Все они нуждаются в помощи, в том числе психологической.
Точное число детей, погибших и раненых во время землетрясений и в связи с их последствиями, пока не установлено. Но речь идет о многих тысячах. Общее число погибших превышает 50 тысяч человек, тысячи других получили ранения. В двух странах стихийное бедствие привело к масштабным разрушения жилых зданий и других объектов гражданской инфраструктуры.
Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются", - сказала региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
По ее словам, сегодня крайне важно помочь людям восстановить жизнь, предоставить детям психосоциальную поддержку, помочь им как можно скорее вернуться к учебе и обеспечить им ощущение некоторой стабильности в условиях хаоса.
По предварительным данным, в результате землетрясений свои дома в Сирии были вынуждены покинуть более 500 тысяч человек. Многие дома были разрушены.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.