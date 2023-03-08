Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Развитие Китая должно способствовать укреплению чувства обретения, чувства счастья и чувства защищенности у народных масс

Фото: Синьхуа

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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, сообщает " - Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, сообщает " Синьхуа ".





Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал это заявление во время участия в дискуссии с делегацией провинции Цзянсу в рамках 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, проходящей в настоящий момент в Пекине.





Си Цзиньпин отметил, что необходимо прилагать усилия для полного, четкого и всестороннего претворения в жизнь новой концепции развития и лучшей координации эффективного повышения качества экономики и рационального роста ее объема.





Си Цзиньпин заявил, что необходимо непоколебимо углублять реформы и открытость, углубленно трансформировать модель развития, а также ускорять формирование устойчивых институтов и механизмов высококачественного развития.





Си Цзиньпин отметил, что развитие Китая должно способствовать укреплению чувства обретения, чувства счастья и чувства защищенности у народных масс.





Он положительно оценил доклад о работе правительства и признал достижения провинции Цзянсу в различных областях, включая социально-экономическое развитие и партийное строительство за последние пять лет.





Си Цзиньпин отметил, что ускорение процесса укрепления собственного потенциала в области науки и техники на высоком уровне - это неизбежный путь к продвижению высококачественного развития.





По его словам, чтобы открывать новые области и новые "гоночные трассы" в развитии, а также выявлять новые драйверы роста и новые преимущества в условиях жесткой международной конкуренции, Китай должен по-прежнему полагаться на научно-технологические инновации.





Сможем ли мы в срок всесторонне построить модернизированную социалистическую державу ключевым образом зависит от самостоятельности и самосовершенствования в области науки и технологий, добавил Си Цзиньпин.





Си Цзиньпин призвал ускорить реализацию стратегии стимулирования развития за счет инноваций, содействовать углубленному сотрудничеству между производством, образованием и исследованиями, а также поддерживать ведущих ученых в проведении оригинальных и ведущих исследований, чтобы добиться научно-технологических прорывов и обеспечить самостоятельность в основных областях и ключевых звеньях.





Необходимо прилагать усилия для создания промышленных научно-технологических инновационных центров, обладающих глобальным влиянием, и углубления реформирования научно-технологической системы, сказал он депутатам ВСНП.





Ускорение формирования новой архитектоники развития является стратегической основой продвижения высококачественного развития, отметил Си Цзиньпин. Он призвал к усилиям по интеграции стратегии расширения внутреннего спроса с усилиями по углублению структурной реформы в сфере предложения, а также к ускорению модернизации промышленной системы.





Отметив необходимость твердо придерживаться того, чтобы точкой приложения силы в развитии национальной экономики было развитие ее реального сектора, Си Цзиньпин призвал углубленно продвигать индустриализацию нового типа, скоординировано продвигать формирование современной инфраструктурной системы и рыночной системы высокого стандарта, а также расширять институциональную открытость.





Си Цзиньпин подчеркнул, что наращивание мощи Китая в сфере сельского хозяйства - это фундамент модернизированной социалистической державы, а продвижение модернизации сельского хозяйства - это неизбежное требование для реализации высококачественного развития.





Си Цзиньпин отметил, что необходимо надлежащим образом обеспечивать стабильность и безопасность снабжения зерновых и важных видов сельхозпродукции. Следует культивировать и развивать новые отрасли и формы хозяйствования в сельской местности, а также непрерывно расширять каналы роста доходов и обогащения сельского населения.





Си Цзиньпин далее призвал ускорить строительство прекрасного села, подходящего для жизни и работы.





Си Цзиньпин констатировал, что нужно совершенствовать науку и технику и продвигать реформы с целью повышения динамики и жизнеспособности развития сельского хозяйства и сельских районов.





Си Цзиньпин указал, что счастье и благополучие китайского населения - это конечная цель продвижения высококачественного развития. Низовое управление и обеспечение благополучия людей затрагивают коренные интересы народных масс, а также имеют основополагающее значение для продвижения всеобщей зажиточности и построения высококачественной жизни.





Он призвал парткомы и правительства всех уровней помнить об этих задачах и постоянно направлять свои усилия на их выполнение, чтобы обеспечить достижение конкретных результатов.





Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования системы базовых общественных услуг, отметив необходимость приложения усилий для содействия трудоустройству ключевых групп населения, регулирования распределения доходов и оздоровления системы социального обеспечения и активизации услуг для пожилых и несовершеннолетних групп населения.





Он заявил, что работа по профилактике и контролю COVID-19 на новом этапе должна проводиться основательно и кропотливо, наряду с этим отметив необходимость постоянно совершенствовать системы общественного здравоохранения, профилактики и контроля заболеваний, а также медицинских услуг.





В заключение Си Цзиньпин указал, что для продвижения высококачественного развития необходимо твердо придерживаться и укреплять всестороннее партийное руководство, а также всесторонне устрожать внутрипартийное управление.