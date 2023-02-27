В Турции задержали мэра одного из почти полностью разрушенных городов

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Анкара. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу силовики задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в турецкой провинции Газиантеп, в которой после землетрясений почти не осталось целых зданий.





По данным газеты Sozcu, в четверг в Мерсине был задержан Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения, в то же время он является членом совета города и сотрудником строительной комиссии. В ходе допроса выяснилось, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату мэра Нурдагы. В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан, сообщает РИА Новости





В целом в Газиантепе в связи с расследованием недобросовестного строительства домов, которые рухнули после землетрясений, задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.





Ранее власти заявили, что сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен и построен заново. По данным турецких СМИ, население города составляло не менее 40 тысяч человек.





По данным РБК , в Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений.





Министр юстиции страны Бекир Боздаг сообщил, что 184 подозреваемых заключили под стражу до решения суда. Среди них оказались строительные подрядчики, владельцы или менеджеры зданий.



