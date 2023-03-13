Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч

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Лос-Анджелес. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Лауреатов объявили в прямом эфире.





Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, информирует Lenta.ru





Лучшим актером второго плана по версии американской киноакадемии стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме "Все везде и сразу". Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Все везде и сразу".





Приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.





Картина "Прощание по-ирландски" Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как "Лучший короткометражный игровой фильм".





Фильм «Аватар: путь воды» победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".





История премии





Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Вручать награды в области кино предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер, информирует ТАСС .





Первая церемония награждения состоялась 16 мая 1929 году в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Лучшим фильмом стала картина "Крылья" Уильяма Уэллмана, специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" и первый в мире полнометражный звуковой фильм "Певец джаза", лучшим актером был признан Эмиль Яннингс (Германия), сыгравший в фильмах "Путь всякой плоти" и "Последний приказ".





Первоначально лауреаты "Оскара" объявлялись за три месяца до награждения, затем их имена стали сообщать газетам накануне вручения, а с 1941 года карточки с именами победителей запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.





В 1930 года состоялась первая радиотрансляция церемонии, в 1953 году - телевизионная трансляция на США и Канаду. В настоящее время "Оскар" транслируют почти во всех странах мира.





С 2002 года награды вручают на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название Kodak).





Название премии и статуэтка





Официальное название премии - "Награда Академии за заслуги". Неофициальное - "Оскар". Оно закрепилось за ней в 1930-е годы, когда так стали называть статуэтку, вручаемую ее лауреатам. Приз представляет собой позолоченную фигурку рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего перед собой меч. Его авторы - художник Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли. "Оскаром", по одной из версий, рыцаря назвала библиотекарь Академии Маргарет Херрик, которой он напомнил ее кузена, носившего прозвище Дядя Оскар.





Изначально награда изготавливалась из бронзы. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла Академия вручала статуэтки из гипса, впоследствии их стали выполнять из британия (сплав олова и сурьмы). С 2016 года они изготавливаются из бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Высота статуэтки - 34 см, масса - 3,85 кг. С тыльной стороны на катушку наносится гравировка с уникальным номером, на статуэтке также крепятся таблички с именем лауреата. Всего к 2023 году их было вручено 3140.





Рекорды





Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец. Возвращение короля" (2003, Питер Джексон). Лидером по количеству полученных как наград, так и номинаций - 26 и 59 - является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн, удостоившаяся статуэтки в номинации "Лучшая актриса" четыре раза. Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, получившему четыре "Оскара".





Рекорд по просмотрам принадлежит 70-й церемонии вручения "Оскаров" (1998) - 57,2 млн зрителей, антирекорд установила 93-я церемония (2021) - 10,4 млн.