Казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании многоквартирных жилых комплексов  

Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей

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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. Об этом рассказал директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев в - Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. Об этом рассказал директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев в фильме о готовности страны к возможному сильному землетрясению "Безопасное завтра".





Наши специалисты не участвуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов и при акте ввода в эксплуатацию, соответственно тоже", - сказал Даулет Сарсенбаев.





По его словам, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.





В нашей стране по сей день нет закона о сейсмической безопасности, а это большая проблема. У нас нет права на ошибку. Если произойдет разрушительное землетрясение, мы просто откатимся назад", - говорит Даулет Сарсенбаев.





Он подчеркнул, что Казахстан должен извлечь урок из турецких событий, должен принять решительные комплексные меры.





Специалисты констатируют ряд проблем в отрасли: отсутствует полноценная законодательная база в области сейсмической безопасности, отрасль ощущает острую нехватку квалифицированных кадров, современного технического оснащения.





Кадры у нас выпускает факультет физики КазНТУ. Раньше были 2-3 выпуска сейсмологов. К сожалению, в Институте сейсмологии работают только 5-6 человек из них. Остальные ушли в некоммерческие структуры", - рассказал заместитель директора института Нурсарсен Узбеков.





Как констатировала главный научный сотрудник лаборатории региональной сейсмичности Галина Хачикян, при зачислении студентов гранты выделяют по приоритетным направлениям, а слова "сейсмология" в приоритетных научных направлениях Казахстана нет.





Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей.





Казахстан, будучи в центре континентальной Азии, является одним из самых сейсмоопасных, сейсмогенерирующих зон ввиду его позиции геологического строения, где у нас проходит огромный пояс современного горообразования. То есть в результате раздроблений этих горных сооружений, благодаря сжимающим усилиям с севера и с юга, огромные, так называемые, тектонические плитки растут вверх", - пояснил главный научный сотрудник лаборатории флюидного режима земной коры Абдулазис Абдуллаев.





В Казахстане в сейсмоопасной зоне находится огромная территория от ВКО до Кызылординской области, поэтому перед уполномоченными органами стоит задача обеспечения сейсмической безопасности региона. Это прежде всего контроль строительной сферы, гидротехнических сооружений, объектов повышенной опасности. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.





Напомним, в результате землетрясений, которые произошли на границе Турции и Сирии в начале февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тысячи зданий. Многие разрушенные дома были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали госстандартам.









Число жертв в обеих странах превысило 50 тысяч. По оценке ВОЗ, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. По оценкам экспертов, ущерб от землетрясений превысил 20 млрд долларов США.









В Турции начаты расследования в отношении более 600 человек, которых подозревают в причастности к обрушению зданий во время землетрясений.





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Накануне в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.





В то же время в турецком городе Эрзинь, находящемся в зоне землетрясения, удалось избежать жертв, поскольку все здания построены в соответствии с требованиями, объяснил мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью телеканалу ТВ5. Он отметил, что в городе с населением 42 тысячи человек не зафиксировано ни одного обрушения, хотя некоторые здания повреждены. При этом населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков.





У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений. <...> У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей", - заявил Эльмасоглу журналистам.





Мэр отметил, что не разрешал строительство без лицензии в том числе и своим родственникам. Должность градоначальника политик занимает с 31 марта 2019 года. Всю жизнь он прожил в Эрзине.





На фоне событий в Турции в нашей стране тоже пронеслась волна переживаний об опасности землетрясений в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы.





По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.









При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.