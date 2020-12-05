Более 100 домов в Алматы остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Бостандыкском районе Алматы 108 домов отключены от отопления из-за прорыва трубы на тепловой трассе, передает Kazakhstan Today.
По информации аппарата акима Бостандыкского района города Алматы в ответ на ваше обращение сообщаем, что на магистральной тепловой трассе ТОО "АлТС" по улице Жарокова произошло порыв тепловой трубы, под отключение от тепловой энергии попали 108 домов в Бостандыкском районе", - сообщили в акимате Бостандыкского района Алматы в ответ на обращение горожан в группе "Дежурный по городу" в Facebook.
Работники ТОО "Алматинские тепловые сети" производят аварийно-восстановительные работы. Запуск тепловой энергии планируется к 17.00.
Ранее в Алматы в течение нескольких дней были перебои с электричеством.
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