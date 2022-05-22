Более 100 рожениц эвакуировали из-за взрыва из здания роддома в Шымкенте

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ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Из областного перинатального центра № 1, на территории которого сегодня произошел мощный взрыв, эвакуировали более 100 рожениц с детьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Женщин эвакуировали во второй областной перинатальный центр, который находится на улице Рашидова", - сообщает Otyrar.kz со ссылкой на начальника ДЧС Шымкента Мадияра Жаксыбаева.
Насколько сильно пострадало здание самого роддома, пока неизвестно.
Взрыв прогремел в здании аптеки. Это частное здание, оно не относится к перинатальному центру, но граничит с ним. Общая площадь здания (аптеки. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) 360 кв. м, площадь разрушения 130 кв. м. Пожар полностью ликвидирован. При взрыве также пострадали 5-е этажи сзади стоящего жилого комплекса. К счастью, на тот момент на 5-м этаже не было хозяев дома", - рассказал Жаксыбаев.
Кроме рожениц эвакуировали также около 15 жильцов многоэтажного дома, где взрывной волной были повреждены балконы, оконные проемы и витражи.
В данный момент на месте работают сотрудники ДЧС, продолжается разбор завалов. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
На месте погиб мужчина 1979 года рождения. Он работал охранником в областном перинатальном центре № 1.
Полиция Шымкента возбудила уголовное дело по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека".
Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв.