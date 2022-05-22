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Более 100 рожениц эвакуировали из-за взрыва из здания роддома в Шымкенте

21.05.2022, 16:08 21061
Более 100 рожениц эвакуировали из-за взрыва из здания роддома в Шымкенте
Фото: Otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Из областного перинатального центра № 1, на территории которого сегодня произошел мощный взрыв, эвакуировали более 100 рожениц с детьми, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Женщин эвакуировали во второй областной перинатальный центр, который находится на улице Рашидова", - сообщает Otyrar.kz со ссылкой на начальника ДЧС Шымкента Мадияра Жаксыбаева. 

 
Насколько сильно пострадало здание самого роддома, пока неизвестно.
 

Взрыв прогремел в здании аптеки. Это частное здание, оно не относится к перинатальному центру, но граничит с ним. Общая площадь здания (аптеки. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) 360 кв. м, площадь разрушения 130 кв. м. Пожар полностью ликвидирован. При взрыве также пострадали 5-е этажи сзади стоящего жилого комплекса. К счастью, на тот момент на 5-м этаже не было хозяев дома", - рассказал Жаксыбаев. 

 
Кроме рожениц эвакуировали также около 15 жильцов многоэтажного дома, где взрывной волной были повреждены балконы, оконные проемы и витражи.
 
В данный момент на месте работают сотрудники ДЧС, продолжается разбор завалов. Точное количество пострадавших пока неизвестно. 
 
На месте погиб мужчина 1979 года рождения. Он работал охранником в областном перинатальном центре № 1.
 
Полиция Шымкента возбудила уголовное дело по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека".

Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв.
 

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В Шымкенте обрушилась крыша стадиона

22.05.2022, 12:22 2726
В Шымкенте обрушилась крыша стадиона
Фото: telegram/Kozhakhmet_inside_official
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - В Шымкенте сорвало крышу основного здания стадиона Хаджимукана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 мая в 21.20 в Шымкенте по улице Майлы кожа Аль-Фарабийского района из-за усиления ветра произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.


 
По предварительным данным, площадь сорванной части крыши составила 400 из 900 квадратных метров общей площади. 
 
Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия сотрудники службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли.
 
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, во время происшествия порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
 

В Шымкенте трое детей задохнулись в багажнике машины

21.05.2022, 20:17 14956
В Шымкенте трое детей задохнулись в багажнике машины
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - В Шымкенте трое детей погибли из-за удушья в багажнике автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

ЧП произошло в Каратауском районе Шымкента 19 мая. Дети в отсутствие родителей во время игры залезли в багажник автомашины, а затем не смогли выбраться, сообщили в департаменте полиции Шымкента. 
 

Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации. По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции. 

 
Ранее сообщалось, что при взрыве на территории роддома в Шымкенте погиб новорожденный ребенок. 
 

Взрыв в Шымкенте: Минздрав сообщил о третьем погибшем

21.05.2022, 18:48 17671
Взрыв в Шымкенте: Минздрав сообщил о третьем погибшем
Фото: instagram/shymkent_city
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о третьем погибшем в результате взрыва на территории роддома в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш. 1980 года рождения и 1 новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - сообщило ведомство в Telegram.

 
В настоящее время с пострадавшими работают психологи.
 

В экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области. Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальной помощи на селе, так как ОПЦ № 1 выполнял функции 3-го уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорожденных из 7 районов области. Консультацию пострадавшим оказывают врачи ННЦ хирургии имени А. Сызганова", - сообщили в Минздраве. 

 
Готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.
 

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка", - отметили в ведомстве.

 
В Минздраве выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пообещали принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и расследования трагедии. 
 
Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв. На месте погиб охранник перинатального центра. Позже стало известно, что жертвой взрыва также стал новорожденный младенец. 
 
С места ЧП эвакуировали более 100 рожениц с детьми. 
 
В результате взрыва произошло обрушение здания аптеки на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна в квартире расположенного рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.
 

В результате взрыва в Шымкенте погиб новорожденный

21.05.2022, 17:12 19311
В результате взрыва в Шымкенте погиб новорожденный
Фото: pixabay.com
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Новорожденный младенец погиб в результате взрыва на территории роддома в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Малышу было всего 18 дней, сообщили в областном управлении здравоохранения.
 
Ранее в ДЧС сообщили, что взрыв произошел в помещении ТОО "Межбольничная 138-я аптека" из-за скопления газа. На месте погиб охранник перинатального центра 1979 года рождения. 
 

Пострадали восемь человек, они госпитализированы в Туркестанскую областную клиническую больницу", - сообщили в департаменте здравоохранения Туркестанской области. 

 
Всего на момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. 
 
Полиция Шымкента начала досудебное расследование по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв. С места ЧП эвакуировали более 100 рожениц с детьми. 

В результате взрыва произошло обрушение здания аптеки на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна квартиры расположенного рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.
 

Взрыв возле роддома в Шымкенте: погиб сторож

21.05.2022, 13:20 22616
Взрыв возле роддома в Шымкенте: погиб сторож
Фото: instagram/shymkent_city17
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - В Шымкенте прогремел взрыв возле роддома, погиб охранник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 мая в 11.36 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Енбекшинский район, ул. Гани Иляева, 142. По прибытии пожарных подразделений установлено, что в результате взрыва произошел пожар в 2-этажном отдельно стоящем здании, принадлежащем ТОО «Межбольничная 138-я аптека», - сообщили в ДЧС Шымкента.

 
В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 квадратных метров, а также повреждены балкон и окна квартиры близрасположенного 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.

На месте погиб охранник. Его личность устанавливается. 

По данным департамента полиции Шымкента, взрыв был вызван скоплением газа. 

В ликвидации ЧС были задействованы 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС. 

В настоящее время пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован. 
 
Акимат города готовит официальную информацию.
 

 

В Мангистауской области ветер снес крыши зданий и повредил газопровод

20.05.2022, 21:00 39421
В Мангистауской области ветер снес крыши зданий и повредил газопровод
Фото: кадр видео
АКТАУ. 20 МАЯ - В ДЧС Мангистауской области рассказали о последствиях стихии, из-за ветра особенно пострадало село Бейнеу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ветер снес крыши с Дома культуры и поликлиники № 3 в селе Бейнеу, сообщает "Лада".
 
Также частично разрушен газопровод по улице Уали. В результате без газа остались четыре частных жилых дома.
 
Пострадавших нет. В настоящее время работниками АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Бейнеуэнергосервис" ведутся ремонтные работы.
 
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области разбушевалась непогода: сильный ветер и дождь. Жителей региона предупредили об ухудшении погоды накануне. 
 
В департаменте полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Трассы закрывать стражи порядка не планируют.
 
 

В Атырау школьник упал в канализационный колодец

20.05.2022, 19:19 41371
В Атырау школьник упал в канализационный колодец
Фото: Instagram/zello_atyrau
АТЫРАУ. 20 МАЯ - В Атырау 10-летний ученик начальных классов упал в незакрытый канализационный колодец рядом со школой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В областной детской больнице сообщили, что скорая доставила мальчика 20 мая в 12.25. Школьника осмотрел травматолог, сняли рентген черепа в двух проекциях и обработали раны, сообщает "АЖ". 
 
Диагноз - "ушибленная ссадина мягких тканей коленной области справа, ушиб мозга и головы".
 
Ребенка отправили под амбулаторное наблюдение.
 

Домогался школьницы: в Нур-Султане задержали предполагаемого извращенца

20.05.2022, 15:54 44016
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В Нур-Султане задержали извращенца, который приставал в общественном транспорте к 12-летней девочке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Все случилось вчера. Девочка написала маме в ватсапе, что рядом с ней педофил. Неизвестный мужчина начал якобы случайно трогать ее за бедра. А после того как ребенок отошел, он проследовал за ней и вновь начал касаться, рассказывает мама девочки", - написали о случившемся в Instagram-паблике astanovka98

 
Астанчанка позвонила по видеозвонку и попросила дочку включить громкую связь, а затем навести экран на обидчика. Женщина начала громко кричать, требовать, чтобы мужчина отошел от ее дочери, и просить помощи у пассажиров. 
 
Эти действия напугали неизвестного, он закрыл лицо руками и начал все отрицать.
 

Убедившись, что за девочкой мужчина не пошел, мама побежала ее встречать и вызвала полицию", - пишет паблик. 

 
В нем также отметили, что, когда женщина обратилась за помощью к пассажирам по видеозвонку, никто не откликнулся. 
 
Произошедшее прокомментировали в полиции. 
 

19 мая 2022 года 20.12 в управление полиции района Сарыарка поступило заявление о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, пристававшего к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. В настоящее время данный гражданин задержан, проводится проверка", - сообщили в управлении.


 

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