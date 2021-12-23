Сбившей насмерть женщину с ребенком автоледи грозит до 10 лет тюрьмы

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Судя по видео, иномарка протащила пострадавших более десяти метров. Известно, что за рулем находилась 42-летняя жительница Актау. По словам полицейских, она была трезва. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Если вину водителя докажут, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Пока подозреваемая на 72 часа водворена в изолятор, сообщает телеканал "Астана".
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4 УК РК. Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.
Пятилетнюю девочку в состоянии клинической смерти доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали разрыв внутренних органов. Медики экстренно провели операцию, однако спустя полтора часа малышка скончалась на операционном столе.