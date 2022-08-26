В Уральске солдат попал в психдиспансер через 10 дней после присяги

УРАЛЬСК. 25 АВГУСТА - 20-летний рядовой Арманбек Кайрош был призван в ряды казахстанской армии в июне 2022 года из Актюбинской области. Местом службы определили воинскую часть 5517 в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В конце июля родственники приехали на присягу, а спустя 10 дней новобранец оказался в областном психоневрологическом диспансере. Родные Арманбека узнали об этом случайно, сообщает портала " Мой город ".

По словам командира воинской части 5517 Сагындыка Алхайдарова, 9 августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. Юноша хотел с собой что-то сделать и вслух говорил об этом. Командир привел его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на теле новобранца нет.

9 августа на построении военнослужащий стал себя неадекватно вести, без команды выходить со строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. На него пожаловались солдаты, которые стояли рядом. Мы его изолировали в медпункте, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Врач-психиатр принял решение госпитализировать его и выставил предварительный диагноз "расстройство адаптации". Данный материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование, они провели телесный осмотр. Мы были обязаны направить его к психиатру, поймите, ведь мы не можем взять на себя такую ответственность. Он завтра будет с оружием ходить, поедет на стрельбы и не дай бог что-то с собой сделает", - объяснил заместитель командующего региональным командованием "Батыс" Нацгвардии Бакыт Алазов.

Он добавил, что диагноз является предварительным. Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение, сможет ли он дальше продолжить службу.

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