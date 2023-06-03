31.05.2023, 20:17 85106
15-летняя жительница Петропавловска совершила суицид, спрыгнув с крыши
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Петропавловск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в 15.15 на оперативный канал "102" УП Петропавловска поступило сообщение о том, что на крыше одного из 16-этажных жилых домов стоит девочка, сообщает пресс-служба МВД РК.
Выехавшие на место полицейские обнаружили тело подростка без признаков жизни. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшей. По предварительной версии, 15-летняя горожанка совершила суицид, прыгнув с крыши дома.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК.
Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
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03.06.2023, 09:19 10941
Более 280 человек погибли при столкновении поездов в Индии
Около тысячи получили ранения
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Нью-Дели. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
Ранее издание Indian Express сообщало, что 233 человека погибли, еще 900 получили ранения, пишет РИА Новости.
Столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласора в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.
02.06.2023, 13:55 34526
Несколько человек получили травмы из-за поломки аттракциона в Петропавловске Дополнено
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек получили травмы из-за сломавшегося во время движения аттракциона в Центральном парке Петропавловска.
ЧП произошло в День защиты детей. На аттракционе "Гусеница" заклинило тормоз, в результате несколько посетителей получили ушибы, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на представителей ТОО "Мир аттракционов".
На аттракционе "Гусеница" вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности заклинило тормоз. В результате произошло резкое торможение нескольких кабин. Ушибы мягких тканей получили несколько посетителей. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего всех пострадавших отпустили домой", - сообщило руководство ТОО на официальной страничке в соцсетях.
Здесь также отметили, что на данный момент аттракцион не эксплуатируется. Идет расследование произошедшего.
В ближайшее время в город должен приехать эксперт из столицы. Тогда станут точно известны причины произошедшего и дальнейшая судьба самого аттракциона. Известно, что все аттракционы в парке проходят ежегодный осмотр. Весной 2023 года перед началом эксплуатационного сезона их проверяла независимая аттестованная лаборатория Астаны.
Дополнено 02.06.2023, 18.00
Врачи рассказали о травмах, которые получили дети во время ЧП на аттракционе в парке, сообщает "Петропавловск.news".
По данным ортопеда-травматолога многопрофильной детской областной больницы Чингиза Нургалиева, в больницу с различными травмами обратились пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет. Троих из них доставили на каретах скорой помощи, двое приехали самостоятельно в сопровождении родителей.
В основном дети получили поверхностные ссадины, ушибленные раны и ушибы мягких тканей. Всем детям была оказана первая медицинская специализированная помощь. У всех состояние было стабильным и удовлетворительным", - заявил Чингиз Нургалиев.
Напомним, 21 мая в Шымкенте люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона.
Это не первое ЧП в парке аттракционов. В мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона в Шымкенте и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.
В июле прошлого года несколько детей пострадали из-за сорвавшегося аттракциона в Атырау. По факту аварии возбудили уголовное дело.
Два года назад после гибели девушки на аттракционе "Тарзанка" в Караганде депутаты мажилиса потребовали привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль технического состояния аттракционов.
02.06.2023, 09:13 44581
Страшное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, погибли четыре человека
Фото: mgorod.kz
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Актобе. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 1 июня на автодороге Самара - Шымкент в районе Кобды ехавший из Уральска в Актобе автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовой автомашиной DAF. В результате ДТП три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды. Позже скончался еще один человек.
Как оказалось, в машине ехали педагоги из Уральска. Один педагог скончалась на месте. Позже в больнице скончалась 27-летняя женщина. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у нее была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Врачи проводили реанимацию, но примерно через полчаса после доставки пострадавшая скончалась. Стоит отметить, что покойная работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска, сообщает портал "Мой город".
В Кобдинскую ЦРБ также доставили 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника.
Среди пострадавших еще две женщины. Одной 46 лет, у нее сотрясение мозга, перелом плеча, второй 27 лет, у нее тоже сотрясение мозга, перелом предплечья. Больных решено перевезти в Актобе в больницу скорой медицинской помощи.
31.05.2023, 19:41 86011
В Шымкенте подростки спасли 6-летнего малыша
Фото: ДЧС Шымкента
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Шымкент. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам, протекающей по территории жилого массива Игилик в Шымкенте, сообщает ДЧС города.
Вместе с группой детей Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что маленький мальчик утонул в реке. Пошли на место происшествия, замети, что на поверхности воды плавает тело ребенка, они вынесли его на берег. Рамазан, заметив, что у малыша опухший живот и он начинает синеть, приступил к реанимационным действиям.
Увидев, что его друг устал, Ердаулет продолжил реанимационные действия. Непрерывные интенсивные действия дали свои результаты. Изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода, и он начал дышать.
Напомним, в Шымкенте 31 мая и 1 июня педагоги и полицейские проведут рейды, в ходе которых проверят рестораны и зоны отдыха на предмет массовых гуляний выпускников школ. Родителей выпускников, нарушивших распоряжение, ждет административная ответственность.
28.05.2023, 09:43 142271
Двое детей утонули в Актюбинской области Дополнено
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Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей утонули на реке Иргиз в селе Курылыс Актюбинской области.
Два мальчика вышли из дома на поиски теленка и не вернулись.
Информация о том, что в реке Иргиз утонули двое детей, поступила спасателям в 16.45. В 18.30 тело одного из них обнаружили в воде, второго до сих пор ищут. Мальчикам по 12 лет", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.
Сейчас спасатели, водолазы и местные жители ищут второго мальчика.
Дополнено 28.05.2023, 10.51
Спасатели нашли тело второго утонувшего ребенка.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, тело 12-летнего мальчика подняли с глубины пять метров в 01.25 28 мая.
Ранее на севере Казахстана в котловане с водой обнаружили тело пропавшей 14-летней девочки. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
27.05.2023, 19:46 154036
В Уральске третий день горит мусорный полигон
Фото: Кадр с видео
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Уральск. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Третьи сутки пожарные тушат возгорание мусора на полигоне твердых отходов в Уральске. Площадь пожара составила 1 гектар, сообщили в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.
На территории полигона твердо-бытовых отходов Уральска тлеет и местами горит мусор на общей площади 1 гектар", - проинформировал главный специалист управления по ЧС Уральска Нурсултан Сериков.
Тушение продолжается с утра 27 мая. В ликвидации возгорания на полигоне ТБО было задействовано 68 человек и 53 единицы техники для подвоза и засыпки грунта по периметру горения. Общее количества завезенного грунта составило 10 815 тонн.
Пострадавших нет.
Полигон расположен в 15 километрах от города. Поэтому частный сектор вне угрозы. Опасение вызывает едкий дым, который может накрыть областной центр. Удачно сложились погодные условия, сопутствует западный ветер, который уносит дым в сторону города. Однако, если его направление изменится, под дымовую завесу попадут жители поселков Деркул, Зачаганск и окраины областного центра, отмечает телеканал "Хабар 24".
По мнению экологов, при сгорании твердых бытовых отходов происходит выброс диоксинов - мощнейших канцерогенных ядов, которые накапливаются в организме человека и вызывают мутагенные изменения. Диоксины имеют свойство годами отравлять организм человека и животных, более того, они накапливаются по пищевым цепям. Канцерогенные вещества с тлеющей свалки воздействует на все живое в радиусе 24 километров.
Напомним, в Уральске в конце лета прошлого года на мусорном полигоне произошло возгорание площадью 1 гектар.
26.05.2023, 20:01 168576
В Акмолинской области во время тренировки скончался 10-летний ребенок
Причина смерти неизвестна
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Кокшетау. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик скончался во время тренировки в центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По факту смерти несовершеннолетнего департаментом полиции начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что 10-летний мальчик скончался во время тренировки в центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.
26.05.2023, 17:58 162871
В Петропавловске автомобиль врезался в остановку: есть пострадавшие
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Петропавловск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске автомобиль врезался в остановку рядом с рынком "Тайга".
По данным "Петропавловск.news", инцидент произошел утром 26 мая.
Автомобиль марки "Хонда" врезался в остановку, на которой находились несколько человек, ожидавших транспорт. Скорая помощь увезла как минимум двоих пострадавших", - информирует издание.
Дополнено 26.05.2023, 18.30
В Северо-Казахстанском управлении здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших в ДТП на улице Жамбыла возле рынка "Тайга", сообщает "Петропавловск.news".
Серьезные травмы получили три человека:
- женщина - ушиб головного мозга, перелом основания черепа, состояние тяжелое, госпитализирована в областную больницу;
- женщина - закрытый перелом голени, состояние средней тяжести, доставлена в городскую больницу;
- Мужчина - закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.
Еще двое пострадавших получили поверхностные ссадины и отказались от осмотра. Причины ДТП пока устанавливают.
Ранее водитель сбил мальчика и снес детскую площадку в одном из ЖК Алматы.
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