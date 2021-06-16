За спасение девочки в Чарынском каньоне награждены 20 человек

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - Участники спасательной операции в Чарынском каньоне, спасшие 10-летнюю девочку, получили благодарственные письма от министра по ЧС РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Первым заметил унесенную селем девочку на берегу реки Чарын гид-экскурсовод Чарынского государственного нацпарка Ернар Жунисов. Он и сообщил о находке спасателям. Пилот-инструктор Еврокоптера-145 АО "КазАвиаСпас" Андрей Бухал показал высший класс пилотажа воздушного судна, когда пришлось зависнуть в опасной близости от скального массива, в условиях стремительно меняющихся воздушных потоков, чтобы взять на борт спасателя РОСО со спасенной девочкой. Руководителю водолазно-спасательного отделения ОСО ДЧС Алматинской области Сергею Синякову принадлежала идея закрепить сдвоенную веревку за лыжу вертолета, сбросить страховочный конец, чтобы поднять и перенести по воздуху через реку спасателя с ребенком. Работники скорой помощи оказали медицинскую помощь девочке", - сообщает ДЧС Алматинской области.

Спасенная 10-летняя девочка после оказания первой доврачебной помощи была транспортирована на вертолете в аэропорт поселка Боралдай.

За успешное выполнение поисково-спасательных работ были награждены гид-экскурсовод Чарынского государственного нацпарка Ернар Жунисов, руководитель водолазно-спасательного отделения ОСО ДЧС Алматинской области Сергей Синяков, пилот-инструктор Еврокоптера-145 АО "КазАвиаСпас" Андрей Бухал. Благодарственных писем удостоены главный специалист ОЧС Уйгурского района Ринат Аблемитов, спасатели РОСО Мукангали Кабылов, Бейсенгали Дюсебаев, Вячеслав Смолов, Салтанат Назимова, Бекжан Карагушинов, Вячеслав Шегер, Юсуф Жакан, Биржан Байкулов, Максут Сергазин, Любовь Ефремова. Также награждены работники 16/1 и 16/2 бригад скорой медицинской помощи Уйгурского района Данияр Нусипалиев, Берикбол Мактыбаев, Гульнара Ходжа, Яршат Махамбет, Улан Багдатов.

Напомним, грязеселевой поток сошёл в Чарынском каньоне 29 мая. В результате стихии погибли ученица и преподаватель гимназии №199.

Другой 10-летней школьнице удалось спастись. Она выбралась на берег в 3-4 километрах от места происшествия. Спасатели обнаружили девочку утром следующего дня.

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