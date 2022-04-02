В зоне риска подтопления находятся 227 населенных пунктов - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил премьер-министру РК, что сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли три причины. Это несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды.
В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны.
В целях защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы. В рамках дорожной карты в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 мероприятия и 4 - раньше запланированного срока", - проинформировали в пресс-службе правительства РК.
В целом по стране из 1010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов.
По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%.
В текущем году в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений трех участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской области. В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в селе Рождественка Павлодарской области, 25 домов и 2 социальных объекта в селе Шалгын Западно-Казахстанской области (проведена эвакуация населения в поселок Косколь), 3 размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.
Премьер-министр РК поручил ускорить реализацию дорожной карты, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений.
Также уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан.
Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль.
Сельчан пришлось эвакуировать из-за разлива реки в Атырауской области.
В Актобе девочка едва не утонула в арыке с талой водой.