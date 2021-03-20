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Саперы не обнаружили взрывчатку в 34 школах Алматы

19.03.2021 13717
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В Алматы завершили проверку 34 школ, о минировании которых сегодня сообщил неизвестный по почте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Только что саперными подразделениями полиции завершен осмотр 34 школ. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
Напомним, сегодня утром неизвестный отправил на электронную почту 12 школ сообщения о заложенных взрывных устройствах. В сообщении злоумышленник требовал перечислить деньги.
 
 
Саперы незамедлительно приступили к проверке зданий. Данный факт зарегистрирован по статье 273 УК РК. Ведется розыск анонима.
 

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