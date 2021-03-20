В Алматы на наличие взрывных устройств проверяют 34 школы

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Экстренные службы проверяют 34 образовательных учреждения Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщалось ранее, сегодня утром неизвестный отправил на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений сообщение о заложенных в школах взрывных устройствах. В сообщении злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы.

В полиции сообщили, что на данный момент такие сообщения получили уже 34 общеобразовательных учебных заведения. Проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время указанные здания проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства