В Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной

Это уже вторая внештатная ситуация на котельной "Интернат № 5" за последние три дня

Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 10 декабря, в 4.00 на тепловом источнике "5-й интернат" произошла аварийная поломка системы шлакозолоудаления, что привело к снижению температурных параметров теплоносителя.





Проводится ремонт тормозного барабана, приостановлена работа трех котлов (находятся в горячем резерве). Оставшийся 1 работает в штатном режиме", - приводит ответ прокуратуры Абайской области портал "Объектив Восток" .





Без теплоснабжения остались 1925 абонентов (36 многоквартирных домов). Уполномоченные органы ориентированы, ситуация на контроле.





В пресс-службе акимата области Абай также ответили, что на месте находятся руководство Семея и сотрудники ГКП "Теплокоммунэнерго". По прогнозам специалистов, работа ШЗУ будет восстановлена в течение 2 часов, затем в течение дня будут постепенно увеличиваться параметры подачи тепла.





По данным издания, это уже вторая внештатная ситуация на котельной "Интернат № 5" за последние три дня. Позавчера такая же поломка оставила без тепла жителей многоквартирных домов и социальные объекты.





Котельная "Интернат № 5" - пожалуй, самая новая в городе, ее построили в 2014 году на месте старой маломощной, чтобы обеспечить тепловой энергией растущий микрорайон Энергетик, подключили к ней и многоэтажки района Общества слепых. И если в первые годы в квартирах потребителей было даже жарко, то со строительством еще десятка высотных домов тепла стало определенно не хватать. Участились и поломки на самом теплоисточнике, периодически случаются порывы на изношенных тепловых сетях", - говорится в материале информагентства.





По информации руководства теплоисточника, котельная работает на пределе своих мощностей - из-за развернувшего строительства нагрузка идет колоссальная и тепла на всех не хватает. 8 декабря текущего года и вовсе произошла поломка системы шлакозолоудаления, вышел из строя гидротолкатель. Ситуацию усугубляют и постоянные отключения воды горводоканалом. В этот же день произошел порыв на теплосети, отчего общий ремонт затянулся на 5 часов.





Напомним, в Риддере центральную улицу затопило водой из-за прорыва на задвижке холодной воды.





8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты



