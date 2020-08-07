В ДТП на трассе в Мангистауской области погибли 4 человека

Актау. 6 августа. Kazakhstan Today - В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Актау - Жанаозен погибли 4 человека, еще четверо находятся в больнице, передает Kazakhstan Today.

ДТП на трассе Актау - Жанаозен произошло 5 августа, примерно в 09.00. Водитель минивэна Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, сообщает портал "Лада"

По информации полиции, в результате ДТП погибли четыре человека, ещё четверо находятся в больнице.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) отделения полиции (ОП) Каракиянского района по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в полиции.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

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