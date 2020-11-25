В Петропавловске 50-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе

Петропавловск 24 ноября. Kazakhstan Today - 23 ноября, около 08.10, 42-летняя водитель автомашины Daewoo Matiz, двигаясь по улице Жамбыла в сторону улицы Труда, допустила наезд на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, в результате аварии пешеход с травмами была доставлена в 3-ю Городскую больницу. Водитель Daewoo Matiz была направлена медицинское освидетельствование, которое показало, что в момент аварии она была трезва.

По факту ДТП был собран материал и передан в отдел административной полиции УП Петропавловска для принятия процессуального решения и дальнейшей передачи в Специализированный административный суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

17 ноября две женщины переходили автодорогу Актобе - Богословка и попали под машину, одна из них погибла на месте ДТП.

18 ноября в Уральске 23-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на пешеходов, стоявших на остановке напротив 4-го микрорайона по улице Сырыма Датова.

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