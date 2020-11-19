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В Уральске водитель автомобиля Toyota сбил мужчину и ребенка на остановке

18.11.2020 3862
Уральск. 18 ноября. Kazakhstan Today - 23-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на пешеходов, стоявших на остановке напротив 4-го микрорайона по улице Сырыма Датова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", ДТП произошло 18 ноября, в 15.29. 
 

В результате ДТП с различными травмами в Областную многопрофильную больницу доставлен 33-летний пешеход и в Областную детскую многопрофильную больницу ребенок 6 лет. На месте работают сотрудники полиции", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

 
Другие подробности выясняются.
 
17 ноября в Уральске, на улице Московской, женщина на кроссовере насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе.
 
9 ноября в СКО водитель "Газели" насмерть сбил пешехода на обочине.
 

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