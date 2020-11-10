В СКО водитель "Газели" насмерть сбил пешехода на обочине

Петропавловск. 9 ноября. Kazakhstan Today - Около 20.00 водитель автомобиля "Газель", следуя по автодороге Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, совершил наезд на сельчанина, который "голосовал" близ остановки у села Дмитриевка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , водитель, 32-летний житель района Шал акына, после совершения ДТП незамедлительно вызвал скорую и позвонил на канал 102. По словам мужчины, он не заметил пешехода из-за дождя. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). В отношении водителя избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД. Вблизи населенных пунктов водителям следует снижать скорость. Пешеходам ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть. В условиях плохой видимости всем участникам движения необходимо проявлять повышенную осторожность", - прокомментировал случившееся начальник Тимирязевского ОП Талгат Кенжетаев.

7 ноября в Костанайской области водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил следователя районного отдела полиции.

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