В Костанайской области водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил следователя районного отдела полиции

Костанай. 7 ноября. Kazakhstan Today - Водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил следователя отдела полиции Карасуского района, передает Kazakhstan Today.
По данным департамента полиции Костанайской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября 2020 года в селе Карасу. 33-летний водитель управлял автомобилем "Лада-Гранта" и на пешеходном переходе совершил наезд на полицейского. В результате полученных травм капитан полиции Светлана Исаева скончалась в больнице, сообщает портал Alau.kz.
В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
Уже установлено, что следователь возвращалась домой с работы, в форменном обмундировании. Также начато служебное расследование.
Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования семье погибшей.
Следователь служила в полиции 6 лет. Ей было всего 33 года.
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