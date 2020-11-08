В Костанайской области водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил следователя районного отдела полиции

Костанай. 7 ноября. Kazakhstan Today - Водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил следователя отдела полиции Карасуского района, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента полиции Костанайской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября 2020 года в селе Карасу. 33-летний водитель управлял автомобилем "Лада-Гранта" и на пешеходном переходе совершил наезд на полицейского. В результате полученных травм капитан полиции Светлана Исаева скончалась в больнице, сообщает портал Alau.kz

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Уже установлено, что следователь возвращалась домой с работы, в форменном обмундировании. Также начато служебное расследование.

Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования семье погибшей.

Следователь служила в полиции 6 лет. Ей было всего 33 года.

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