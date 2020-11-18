В Уральске кроссовер насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Уральск. 17 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Уральске, на улице Московской, женщина на кроссовере насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

22-летняя женщина на Hyundai Tucson сбила ребенка по улице Московская, напротив здания теннисного корта, пишет портал "Мой город"

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. На вид ребенку примерно 10-12 лет", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По информации управления здравоохранения ЗКО, ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, где скончался.

В полиции сообщили, что в данный момент начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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