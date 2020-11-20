Две женщины попали под машину на трассе в Актюбинской области, одна погибла

Актобе. 19 ноября. Kazakhstan Today - Две женщины переходили автодорогу Актобе - Богословка и попали под машину, одна из них погибла на месте ДТП, передает Kazakhstan Today.

17 ноября водитель автомашины Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге Актобе - Богословка в направлении Актобе, на 6-м километре автодороги допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП одна из женщин скончалась на месте ДТП, а вторая госпитализирована с телесными повреждениями", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данным ведомства, с начала года на территории области зарегистрировано 164 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых 11 человек погибли и 158 получили травмы.

За 10 месяцев за нарушения ПДД пешеходами было возбуждено 170 дел об административном правонарушении, за не предоставление преимущества движения пешеходам на водителей был составлен 21 административный материал, уточнили в ДП.

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