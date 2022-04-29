Спасатели Алматы эвакуировали 61-летнего туриста из ущелья Алма-Арасан

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Травмированный во время прогулки в горах Заилийского Алатау 61-летний мужчина эвакуирован службой спасения Алматы из Алма-Арасанского ущелья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

61-летний мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели обнаружили его лежащим на склоне горы в 18.55, сообщает пресс-служба ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы".

Спасатели оказали пострадавшему на месте первую доврачебную помощь и передали его медикам для дальнейшего осмотра и доставки в стационар города.

Как выяснилось, мужчина приехал в ущелье днем на прогулку, а вечером, спускаясь вниз по склону, оступился и получил травму бедра.

24 апреля на Кок-Жайляу сотрудники службы спасения нашли проигнорировавшего штормовое предупреждение путешественника.