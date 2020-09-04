В Уральске ребенок стоял на карнизе окна на 7-м этаже

Как сообщает портал "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент полиции ЗКО, участковые инспекторы Зачаганского отдела полиции провели с родителями ребенка профилактическую беседу.
Ребенок вместе с родителями проживает на седьмом этаже этого дома. Со слов мамы, несовершеннолетний вытирал окно. Родители предупреждены", - сообщили в полиции.
Напомним, за прошедшие сутки по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон многоэтажных домов.
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