В Уральске ребенок стоял на карнизе окна на 7-м этаже

Уральск. 3 сентября. Kazakhstan Today - Инцидент произошел в доме №120 по улице Монкеулы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД " со ссылкой на департамент полиции ЗКО, участковые инспекторы Зачаганского отдела полиции провели с родителями ребенка профилактическую беседу.

Ребенок вместе с родителями проживает на седьмом этаже этого дома. Со слов мамы, несовершеннолетний вытирал окно. Родители предупреждены", - сообщили в полиции.

Напомним , за прошедшие сутки по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон многоэтажных домов.





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