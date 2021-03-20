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В ВКО возбуждено уголовное дело по факту отравления 82 школьников

19.03.2021 15418
В ВКО возбуждено уголовное дело по факту отравления 82 школьников
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 МАРТА - Число детей, которые накануне отравились в школьной столовой в Уланском районе ВКО, выросло до 82, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил аким области Даниал Ахметов, вчера учащиеся Бозанбайской средней школы стали массово обращаться за медпомощью с жалобами на повышенную температуру тела, рвоту и диарею.
 

Всего на данный момент обратились 82 ученика, из которых 36 госпитализированы в Центр матери и ребенка Усть-Каменогорска. Состояние детей стабильное, находятся под наблюдением врачей. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция", - написал глава региона в Instagram.

 
По его информации, на месте работает комиссия, в составе которой главный педиатр области, эпидемиолог, инфекционист, а также специалисты службы санитарно-эпидемиологического контроля и аким района. Также в село выехали руководители управлений образования и здравоохранения, департамента службы санитарно-эпидемиологического контроля, заместитель руководителя аппарата акима области.
 
Питание в школьной столовой было организовано индивидуальным предпринимателем-арендатором. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК.
 
По словам Ахметова, произошедшее является следствием отсутствия системного контроля за организацией питания со стороны уполномоченных органов. 
 

Все лица будут привлечены к ответственности. Будет организована проверка всех школьных, дошкольных учреждений, а также учреждений области, оказывающих специальные социальные услуги", - подчеркнул аким.

 
Также он поручил регулярно оповещать родителей о состоянии детей, находящихся в Центре матери и ребенка Усть-Каменогорска, и обеспечить телефонную связь детей с родителями.
 

Со вчерашнего дня школа закрыта на карантин. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. Прошу родителей при ухудшении самочувствия детей немедленно сообщить соответствующим службам. Вопрос находится у меня на контроле. Желаю детям скорейшего выздоровления!" - заключил Ахметов.

 
 

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