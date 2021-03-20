В Восточном Казахстане отравились 48 школьников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 МАРТА - В одной из школ ВКО дети массово пожаловались на высокую температуру, рвоту и диарею, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении образования ВКО сообщили, что в Бозанбайской средней школе Уланского района зафиксировано массовое обращение учащихся с жалобами на повышенную температуру тела, рвоту и диарею, сообщает YK-news.kz

Всего по состоянию на 19.00 18 марта обратились 48 детей, из которых 19 направлены в Центр матери и ребенка Усть-Каменогорска. Предварительный диагноз - пищевое отравление. Питание в школьной столовой было организовано индивидуальным предпринимателем-арендатором", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса.

С 18 марта школа закрыта на карантин. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. В школе с утра находятся главный педиатр области, эпидемиолог и инфекционист, а также специалисты службы санитарно-эпидемиологического контроля. Проводятся необходимые исследования", — добавили в управлении.

За ослабление контроля к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела образования района и директор школы.

Акиматом района и управлением образования создана межведомственная комиссия по изучению причин и обстоятельств отравления детей.

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