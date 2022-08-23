Заблудилась в 900 метрах от дома: пропавшего ребенка нашли в Костанайской области

Фото: ДП Костанайской области
КОСТАНАЙ. 22 АВГУСТА - Вечером 21 августа на пульт "102" отдела полиции Костанайского района обратилась жительница Тобола с сообщением о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
7-летняя девочка в 20.50 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это не первый случай, сообщает пресс-служба ДП региона.
Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих к месту проживания улиц. В течение двух часов при помощи служебно-розыскной собаки ребенок был найден в кустах в 900 метрах от дома. Как оказалась, малышка заблудилась. Девочку передали семье.