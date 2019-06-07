В Алматинской области двое детей погибли от удара электрическим током

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области от удара током погибли двое детей, оставшиеся без присмотра взрослых, сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщил глава КЧС, трагедия произошла в селе Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области. Оставшиеся без присмотра взрослых дети 2008 и 2011 годов рождения, играя во дворе дома, упали в колодец и получили поражение электрическим током от провода насоса.

Дети скончались на месте", - сказал Владимир Беккер.

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