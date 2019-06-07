В Алматинской области двое детей погибли от удара электрическим током

Как сообщил глава КЧС, трагедия произошла в селе Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области. Оставшиеся без присмотра взрослых дети 2008 и 2011 годов рождения, играя во дворе дома, упали в колодец и получили поражение электрическим током от провода насоса.
Дети скончались на месте", - сказал Владимир Беккер.
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане ребенок получил сильнейший удар током на новом железнодорожном мосту.
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