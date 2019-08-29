Новосибирск. 28 августа. Kazakhstan Today - Казахстанец пострадал при обрушении здания в Новосибирске, передает Kazakhstan Today.

Напомним, утром 28 августа в Новосибирске обрушилось ветхое здание , которое частично сносили, а частично восстанавливали. Под завалами погибли три человека, один получил перелом ноги, сообщает портал "360".

Пострадавшему мужчине 40 лет, он родом из Казахстана. Дома его ждут жена и двое детей. Он не всегда был строителем, да и в Новосибирск поехал разнорабочим, чтобы подзаработать. В ходе обрушения дома вахтовик получил перелом берцовой кости со смещением и был экстренно госпитализирован. Близкие узнали о случившемся из Сети.

"Я только что в Интернете прочитала, мне вот подсказали. Я ему звонила на телефон, но он отключен. Поэтому не знаю - где и что. Мы все из Казахстана, в Экибастузе живем. Муж поехал в Новосибирск на вахту, созванивались с ним вчера вечером. Я всегда его расспрашивала - где вы, что делаете, он отвечал, что на стройке, он только две недели там работал как подсобный рабочий. Даже фото мне не присылал, им запрещали. А я представления не имела, где он и что он", - рассказала жена пострадавшего Наталья Васиян.

По ее словам, трудоустройство у ее мужа было, скорее всего, официальным. Во всяком случае, супруг присылал ей фотографию трудового договора.

Он поехал впервые в жизни. Мы планировали по программе переселения переезжать в Новосибирск. Вот он и поехал туда, чтобы начать зарабатывать и чтобы и мы потихоньку туда перебрались. У нас двое детей, школьники. Теперь мне как-то надо туда приехать, сейчас решу как", - сказала женщина.

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