Заключённый колонии в Акмолинской области зашил себе рот и объявил голодовку

Кокшетау. 18 сентября. Kazakhstan Today - Заключённый в Акмолинской области зашил себе рот и уже четыре дня ничего не ест, передает Kazakhstan Today.

Супруга осужденного пояснила, что ее муж объявил голодовку. На такой шаг Руслан Бобров пошел в знак протеста. Мужчина отбывает наказание пятый год в колонии особого режима. Его осудили за сбыт наркотиков. Все это время он пытается доказать, что невиновен, сообщил телеканал " Астана ".

О том, что в колонии происходит неладное, супруга осужденного узнала от родственников сокамерников. Руководство колонии до конца хранило молчание. Сам заключенный на связь не выходит.

По данным телеканала, в самом учреждении факт не отрицают. Начальник колонии сообщил, что Руслан Бобров 4-й день не принимает пищу. В то же время он находится под наблюдением врачей. В случае ухудшения состояния здоровья осуждённого его будут кормить принудительно.

А протестует Бобров против решения суда. За сбыт наркотиков его приговорили к 10 годам заключения. Но вину осуждённый не признает. Неоднократно писал жалобы в Генеральную прокуратуру. Ему даже удалось записать видеообращение.

Мои обращения и жалобы должным законным образом не рассматриваются. Просто отписываются, что всё законно, хотя, если начать разбираться, законности нет абсолютным образом. Прошу соответствующие структуры обратить внимание и посетить меня в данном учреждении для разбирательства по факту превышения полномочий, применения пыток физического и морального характера", - сказал осужденный Бобров.

Это видеообращение он прислал своей супруге, хотя в колониях пользоваться телефонами строго запрещено. А вот швейные иголки в свободном доступе.

Это происходило всё в туалете. Зашел в туалет. Он видеокамерой у нас не снабжается. Поэтому мы не можем наблюдать. Там он зашил себе рот. С 7 до 9 вечера мы даем им иголку, нитку, бытовые предметы, где он имеет право подшиться, побриться", - прокомментировал начальник учреждения ЕЦ-166/5 поселка Аршалы департамента КУИС МВД РК Канат Ашов.

Сам заключенный заявляет, что сотрудники колонии искусственно придумывают нарушения, которых он не совершал. Из-за них, по словам супруги, его перевели на строгий режим. Однако в МВД все это отрицают. В министерстве ситуацию с голодовкой держат на контроле.

Фактов грубого, унижающего достоинство обращения человека в отношении него не имеется. Не зарегистрировано. Никаких обращений с его стороны также не поступало", - отметил начальник управления КУИС МВД РК Кайрат Мурзашев.

Съемочная группа телеканала в надежде увидеть заключенного выехала в спецучреждение, однако в колонию, которую в народе называют "Вишня", журналистов не пустили. В последний раз супруга Боброва видела своего мужа этой весной.

В апреле 2018 года суд в Павлодаре ужесточил наказание бывшим сотрудникам Учреждения АП-162/3 за пытки осужденного чемпиона по дзюдо, которые привели к его суициду.

В июле текущего года в Интернете появилась видеозапись с истязанием заключенных в колонии Алматинской области, после чего МВД начало служебное расследование . В Учреждение ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по региону была направлена специальная комиссия. По результатам служебного расследования в дисциплинарном порядке наказано 14 сотрудников колонии и ДУИС Алматинской области. По отрицательным мотивам уволены из органов внутренних дел семь сотрудников, в том числе два заместителя начальника учреждения. В отношении семи сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста с водворением в следственный изолятор. Кроме этого, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и курирующий заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области.

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