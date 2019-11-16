Петропавловск. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Петропавловске водитель маршрутного автобуса сбил школьницу, передает Kazakhstan Today.

По данным областного департамента полиции, 13 ноября водитель маршрутного автобуса, житель города Петропавловска, 1970 года рождения, сбил ученицу 4-го класса на перекрёстке улиц Интернациональной - Батыра Баяна - Егемен Казахстан.

Кроме того, в этот же день на пересечении улицы Шухова и Набережной 18-летний петропавловец, находясь за рулём автомашины Нива Chevrolet, не пропустил пешеходов на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, четвероклассница госпитализирована. Транспортные средства водворены на спецстоянку. В отношении водителей было возбуждено производство по части 2 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения).





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