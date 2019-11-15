Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - Возле одной из школ Алматы сбили девочку, передает Kazakhstan Today.

Видео с места происшествия опубликовано на странице kris_p_forever в Instagram.

"Буквально 15 минут назад по улице Биржана, напротив СШ №68. Сбили и скрылись, это было в 07.30, и это конченная улица Биржана с кармашками, где вечно пробка, из-за этого скорая не смогла быстро приехать", – написал автор поста.

На видео видно, что ребенок лежит на асфальте. Рядом с девочкой находятся прохожие, которые пытаются ей помочь.

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, девочку доставили в нейрохирургическое отделение. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы тела.

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