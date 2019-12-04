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Увеличилось количество погибших в результате ДТП в Кызылординской области

03.12.2019, 09:16 14014
Увеличилось количество погибших в результате ДТП в Кызылординской области
Кызылорда. 3 декабря. Kazakhstan Today - До семи человек увеличилось количество погибших в результате опрокидывания автобуса в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в КЧС МВД РК, обнаружены тела еще двух человек, один пострадавший скончался по дороге в больницу.
 
Кроме того, в ведомстве уточнили, что в салоне автобуса находилось 35 пассажиров. Аварийно-спасательные работы продолжаются. 
 
Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли 4 человека. 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание.

 

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