Увеличилось количество погибших в результате ДТП в Кызылординской области

Как сообщили в КЧС МВД РК, обнаружены тела еще двух человек, один пострадавший скончался по дороге в больницу.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что в салоне автобуса находилось 35 пассажиров. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли 4 человека. 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание.
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