Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Карагандинской области

Караганда. 18 декабря. Kazakhstan Today - Два человека погибли, один пострадал при столкновении поезда с автомобилем в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

17 декабря текущего года в 37 километрах от города Балхаша на неоснащенном шлагбаумом переезде железнодорожной ветки сообщением Балхаш - Саяк произошло столкновение грузового поезда сообщением Балхаш - Саяк с автомашиной "Тойота-Прадо" под управлением 56-летнего жителя Балхаша. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота-Прадо" и его 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, а 47-летний пассажир данной автомашины с различными травмами доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначены соответствующие экспертизы.

В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства дела", - добавили в полиции.

Напомним, 15 сентября 2019 года на станции Шамалган в Алматинской области поезд врезался в стоявший на путях пассажирский автобус и протащил его несколько метров. Водитель автобуса погиб. Он успел высадить большую часть пассажиров, но сам выйти из салона не смог. В ДТП также пострадали женщина и две ее маленькие дочери.

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