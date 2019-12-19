Два пассажира погибли в аварии с участием трёх автомобилей в Западном Казахстане

Уральск. 18 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня утром на автодороге Бурлин - Аксай в Западно-Казахстанской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, причиной аварии стало несоблюдение дистанции 23-летним водителем автомашины ВАЗ-21102.

Водитель ВАЗа-21102, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с впереди движущей автомашиной марки "Лада-Ларгус", которая от удара выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной марки "Форд-Галакси". В результате ДТП от полученных травм скончались два пассажира автомашины "Форд-Галакси". Четверо пострадавших доставлены в ЦРБ Аксая", - прокомментировали в полиции.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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