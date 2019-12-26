Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП на Северном кольце в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДП Алматы, авария произошла сегодня напротив рынка "Акбулак", расположенного по улице Северное кольцо.

В результате столкновения двух транспортных средств, водитель автомашины марки "Лада-21905-11" и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Кроме того, водитель автомашины "Хундай-Клик" госпитализирован в БСМП в отделение реанимации. Трое его пассажиров с различными травмами также госпитализированы.

По собранному материалу зарегистрировано досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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