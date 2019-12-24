Более 160 ДТП произошло в Казахстане за прошедшую неделю

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today – За прошедшую неделю в Казахстане было зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), передает Kazakhstan Today.

"По оперативным сводкам, за минувшую неделю зарегистрировано 166 ДТП", - сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.





По информации ведомства, в результате ДТП погибли 34 человека и 210 получили травмы.

По сообщению полицейских, в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) на данный момент ограничено движение всех видов автотранспорта на автодорогах Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областей.

Основной причиной аварий является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Даже при неблагоприятных погодных условиях водители не соблюдают элементарные правила. Превышают скорость, игнорируют запрещающие и предупреждающие знаки, а также выезжают на полосу встречного движения в условиях плохой видимости", - отмечают в МВД.

К примеру, если автомобиль заглох и не заводится, мотор можно оставить включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом", - рекомендуют они.

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