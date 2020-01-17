В ожоговом центре Омска скончался житель Петропавловска

Петропавловск. 16 января. Kazakhstan Today - В Омске, в ожоговом центре скончался житель Петропавловска - 42-летний машинист котельного цеха Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго", который во время дежурства получил термические ожоги тела, передаёт Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 7 января, когда рабочий ТЭЦ во время очистки котла получил термические ожоги тела. В тяжелом состоянии его доставили в отделение реанимации Третьей городской больницы. Врачи рассказали, что мужчину привезли к ним в тяжёлом шоковом состоянии, общая площадь поражения тела была около 80%. В отношении пациента медики проводили интенсивную терапию, вводили его в состояние медикаментозного сна. Через пару дней после несчастно случая мужчина пришёл в сознание, пишет Петропавловск.news .

Пресс-секретарь управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Гульнар Саулаукызы рассказала, что в прошлую субботу пострадавшего доставили в соседний город России на лечение. Поскольку в Казахстане нет специфического отделения или центра, где специализируются только на лечении ожогов, родственники пострадавшего настояли на его транспортировке за границу.

Со стороны компании с момента несчастного случая оказывалась вся необходимая помощь, включая приобретение медикаментов, оплата транспортировки, лечение в ожоговом центре в Омске. Все финансовые обязательства по данному вопросу будут выполнены в полном объёме, включая расходы, связанные с похоронами. По итогам работы уполномоченной комиссии будут выяснены причины несчастного случая", - сообщили в пресс-службе АО "СевКазЭнерго".

В областном управлении госинспекции труда ведётся расследование по факту несчастного случая на производстве.





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