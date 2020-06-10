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В Алматы мужчина убил дочь и зятя, затем покончил жизнь самоубийством

09.06.2020, 10:00 13393
Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - Житель Алматы из гладкоствольного ружья застрелил дочь, зятя, а затем покончил жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции города Алматы, инцидент произошел 8 июня в Турксибском районе, в одном из домов по улице Сейфуллина. 

Как сообщили в полиции, убийство произошло на почве семейного конфликта. 69-летний мужчина из гладкоствольного ружья застрелил своего зятя, 1987 года рождения, и дочь, 1979 года рождения, а затем покончил жизнь самоубийством.
 
На месте преступления работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, оружие зарегистрировано на стрелявшего. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

 

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