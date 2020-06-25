Полиция расследует дело о массовом отравлении собак в приюте в Алматинской области

Талдыкорган. 24 июня. Kazakhstan Today - По факту массового отравления собак в приюте в Алматинской области заведено уголовное дело, передает Kazakhstan Today.



Массовое отравление животных вызвало большую шумиху в социальных сетях. На это отреагировали и в прокуратуре региона, и в департаменте полиции области. Заведено уголовное дело, сообщает "Первый канал Евразия".



"Сейчас проводится оперативные проверочные мероприятия. Привлечены ветеринарные специалисты. В рамках досудебного расследования будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего и виновные лица, которые будут привлечены к строгой уголовной ответственности", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Азирбек.



Волонтёры убеждены, что собак отравили.



"Из животных, у которых были кураторы, погибло только три собаки, а все остальные это были мои собаки, личные, которых я воспитывала с детства. Получается сенбернар - Донна Роза, Тучка, ну, в общем, это были мои животные, любимые", - рассказала руководитель приюта "Октава" Татьяна Акбулатова.



По словам зоозащитника Галины Увалевой, 30 собак отравили в тот момент, когда сотрудник приюта отлучился за кормом для щенков.



"Услышав встревоженный лай на полпути, он вернулся. Зоозащитники и волонтёры пытались спасти пострадавших", - рассказала Увалиева.



Спустя несколько часов погибли уже 20 собак. Сейчас пять ещё в тяжёлом состоянии. Ежедневно больных собак обследует ветеринар. У выживших состояние тяжелое, у некоторых начались проблемы со зрением.



"Я не знаю просто, когда мы дождёмся, когда услышат наш крик о помощи. О том, что им нужна помощь, этим животным. Что им надо где-то находиться. Что нельзя их убивать. Но нас уже пугали, что нас подожгут, что нас отравят. Но мы не думали, что действительно у кого-то поднимется рука и они это сделают", - сказала руководитель приюта.



Напомним, в Казахстане разработают законопроект о защите животных от живодеров. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.



"Мы все были свидетелями за последние несколько недель или месяцев вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Когда мы смотрели распространяемые видеоролики в Сети и в новостных лентах, это просто, я не знаю, как выразить эмоции, слов нет", - сказал министр.



Ранее сообщалось, что в Алматинской области подростки ради забавы сожгли щенка заживо, а житель Атырау с особой жестокостью задушил собаку.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства