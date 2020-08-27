Спасатели извлекли тело женщины из расщелины ледника в Толебийском районе

ДЧС г.Шымкента

Туркестан. 26 августа. Kazakhstan Today - Поисково-спасательная операция в горах Толебийского района завершена. Тело женщины 1981 года рождения извлечено из 10-метровой расщелины ледника, передает Kazakhstan Today.

Поисково-спасательная операция в горах Толебийского района, которая длилась на протяжении трех дней, завершена.

Спасатели совместно с альпинистами 25 августа, в 14.50, обнаружили тело погибшей женщины в трещинах ледника, образовавшегося вследствие таяния снегов. Трудность извлечения обнаруженного тела состояла в том, что в любую минуту мог произойти сход подтаявшего снега и завалить трещину. Отметим, что глубина ее составляла более 10 метров, ширина 50 сантиметров. Извлечь тело погибшей, застрявшей на уровне 6 метров в узкой расщелине, было очень сложно", - рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.

Спасатели совместно с альпинистами, применив специальное оборудование, сумели благополучно извлечь тело и спустить вниз. Тело погибшей было передано сотрудникам полиции.

Отмечается, что в поисково-спасательной операции на вершине ледника Сайрамский участвовали две группы спасателей оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Шымкента в составе 10 человек. В операции были задействованы 6 альпинистов Федерации альпинизма, спортивного туризма и ледолазанья города Шымкента.

В ведомстве также рассказали, что состояние пострадавшего 42-летнего мужчины, которого спасли 25 августа, на сегодняшний день удовлетворительное.

Напоминаем еще раз, что неподготовленность, беспечность, порой даже безответственность людей может привести к печальному исходу. Соблюдение элементарных правил безопасности спасет жизнь туристов, любителей гор. Прежде всего необходимо обратить внимание на оснащение, экипировку, одежду и обувь, связь. Совершая поход в горы необходимо обязательно зарегистрировать свой маршрут, знать точные координаты, воспользоваться услугой опытных проводников. Это залог успешного восхождения в горы. Соблюдение правил безопасности предотвращает несчастные случаи в горах. Помните - горы ошибок не прощают", - добавили в ДЧС.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства