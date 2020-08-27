Система Orphus

Спасатели извлекли тело женщины из расщелины ледника в Толебийском районе

26.08.2020, 10:37 5887
Спасатели извлекли тело женщины из расщелины ледника в Толебийском районе
ДЧС г.Шымкента
Туркестан. 26 августа. Kazakhstan Today - Поисково-спасательная операция в горах Толебийского района завершена. Тело женщины 1981 года рождения извлечено из 10-метровой расщелины ледника, передает Kazakhstan Today.
 
Поисково-спасательная операция в горах Толебийского района, которая длилась на протяжении трех дней, завершена.
 

Спасатели совместно с альпинистами 25 августа, в 14.50, обнаружили тело погибшей женщины в трещинах ледника, образовавшегося вследствие таяния снегов. Трудность извлечения обнаруженного тела состояла в том, что в любую минуту мог произойти сход подтаявшего снега и завалить трещину. Отметим, что глубина ее составляла более 10 метров, ширина 50 сантиметров. Извлечь тело погибшей, застрявшей на уровне 6 метров в узкой расщелине, было очень сложно", - рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента. 

 
Спасатели совместно с альпинистами, применив специальное оборудование, сумели благополучно извлечь тело и спустить вниз. Тело погибшей было передано сотрудникам полиции.
 
Отмечается, что в поисково-спасательной операции на вершине ледника Сайрамский участвовали две группы спасателей оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Шымкента в составе 10 человек. В операции были задействованы 6 альпинистов Федерации альпинизма, спортивного туризма и ледолазанья города Шымкента. 
 
В ведомстве также рассказали, что состояние пострадавшего 42-летнего мужчины, которого спасли 25 августа, на сегодняшний день удовлетворительное. 
 

Напоминаем еще раз, что неподготовленность, беспечность, порой даже безответственность людей может привести к печальному исходу. Соблюдение элементарных правил безопасности спасет жизнь туристов, любителей гор. Прежде всего необходимо обратить внимание на оснащение, экипировку, одежду и обувь, связь. Совершая поход в горы необходимо обязательно зарегистрировать свой маршрут, знать точные координаты, воспользоваться услугой опытных проводников. Это залог успешного восхождения в горы. Соблюдение правил безопасности предотвращает несчастные случаи в горах. Помните - горы ошибок не прощают", - добавили в ДЧС.


Напомним, трагедия произошла в Толебийском районе 23 августа. При восхождении на пик Сайрам сорвались и упали в подгорную трещину двое туристов. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, мужчина остался жив. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая